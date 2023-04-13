2009 yılında yapımına başlanan YHT hattı seçim malzemesi oldu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:30

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:30

Toplam uzunluğu 405 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattının 293 kilometrelik Yozgat-Sivas etabının yapımına Şubat 2009'da başlandı.

Balışeyh-Yozgat-Sivas kesiminde test sürüşleri yapıldı. Daha önce açılışı 7 kez ertelenen hattın, Mayıs 2021'de Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül 2021'de Kırıkkale-Sivas kısmının hizmete gireceği, Ankara- Kırıkkale kısmında ise mevcut konvansiyel hattın kullanılacağı açıklanmıştı. Ancak 3 Eylül 2021 tarihinde hattaki eksikliklerin giderilememesi sebebiyle açılış 8’inci kez ertelenmişti. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonun bulunduğu YHT hattı, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edildiği, hattın hizmete açılmasıyla birlikte Ankara ve Sivas arasındaki 603 kilometrelik mesafenin 405 kilometreye düşeceği kaydedildi.

"HER SEÇİMDE AÇIYORLAR"

Yozgat’ın Kababel köyünden Erdoğan Bektaş, "17 yıl oldu herhalde 18 yıl mı oldu, her seçimde açıyorlar. İnşallah bu sefer gerçekten açarlar. Yozgat'a faydası olur. Uçak, Havaalanından iyi, açarlarsa şayet ama bilemiyorum, ihtimal vermiyorum, seçim yatırımıdır" derken; Muammer Başkurt isimli vatandaş da "Herkes gider gezer, tozar. Hem vatandaş kazanır hem esnaf kazanır. Yapılan iş kötü olmaz. Ulaşım yönünden çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çankaya ise, "Seçim ayağından geliyordur, herhalde. Bu zamana kadar niye getirmediler. Yakında bir açılış söylentisi, çalkantı var. İnşallah iyi olur. Hani havaalanı yapıyorlardı ne oldu? Daha gelecek" dedi.

"KIRIKKALE, YOZGAT VE SİVAS ARASI TAMAMLANDI"

Ankara- Kırıkkale, Yozgat ve Sivas arası YHT hattı ile ilgili çalışmalar Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısında da gündeme geldi. TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Karaaslan, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas arası tamamlandı. Diğer Yerköy olsun, Sorgun olsun, Akdağmadeni olsun, Yıldızeli olsun buralarda çalışmalar devam ediyor. Buralar biraz zaman alacak. Yozgat Kırıkkale bitti" dedi.