201 gündür tutuklu bulunan Furkan Karabay hakim karşısında: İddianameyi yırtıp attı!

201 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden jandarma eşliğinde duruşma salonuna geldi.

Duruşma kimlik tespitinin ardından başladı. Hakkındaki suçlamaların kendisine söylemesinin ardından savunması istenen Karabay, “Sayın heyet, buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ercüment Akdeniz’i HDK ile yargılayan mahkemeyi, Fatih Altaylı’ya tutukluluğa devam kararı veren mahkemeyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi saiklerle yazdığını reddettiği iddianameyi kabul eden mahkemeyi, Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlalini tanımayan mahkemeyi, usulsüz hukuksuz tüm yargı kararlarını protesto ediyorum” diye konuştu.

İDDİANAMEYİ YIRTIP ATTI

Savunma yapmayı reddettiğini söyleyerek elindeki iddianame kağıdını yırtan Karabay, “Bu iddianameyi kabul eden mahkemenize verecek bir savunmam yoktur. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Savcının mütalaayı hazırlaması için duruşmaya bir süre ara verildi.

Duruşma, 40 dakikalık aradan sonra yeniden başladı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Karabay’ın üzerine atılı “Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, Karabay’ın tutukluluğunun devamını istedi.

Karabay, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmayı da reddetti.