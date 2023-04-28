2011 KPSS sorularını alan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:19

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:20

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavlarında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında, 2011 KPSS sorularını sınav öncesi usulsüz şekilde almak suretiyle sınava girdikleri ve 2012-2013-2014-2015 yıllarında KPSS sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları ve bu evlerde ev abiliği yaptıkları tespit edilen 4 kişi ile örgüt içi şifreli iletişim aracı bylock programını kullandığı anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere devam ediyor.