Son Dakika... KPSS, ALES, YDS, ÜDS sınav sorularını sızdıran FETÖ üyeleri yakalandı

Son dakika gelişmesi... Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:33
Son Dakika... KPSS, ALES, YDS, ÜDS sınav sorularını sızdıran FETÖ üyeleri yakalandı
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Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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