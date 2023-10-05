2019'da Öcalan'ın mektubunu okuyan akademisyene rötarlı görevden uzaklaştırma

Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:28

Güncelleme: 05.10.2023 - 20:28

2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü belirten ve Öcalan'dan getirdiğini iddia ettiği mektubu kamuoyuna duyuran Munzur Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan ile iglili yeni gelişme yaşandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlatıldı.

ÖZCAN İFADE VERDİ

Özcan, hakkında “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağrıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DOĞRULADI

Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.