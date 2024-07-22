2019’daki 492 konutluk projeyi tamamlayamayan TOKİ, 2022 projesinin ihalesini bile yapamadı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın olduğu Hatay İskenderun’da TOKİ yurttaşları bir kez daha mağdur etti.

TOKİ, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi’nde 2019 yılında hak sahipliği kazanan 492 konutluk projeyi beş yıldır tamamlayamadı. 2019’daki projesini tamamlayamayan TOKİ, 2022’de yeni bir proje daha açıkladı. Ancak o projenin ihalesi bile yapılamadı. Deprem sonrası TOKİ’nin önceliği depremzedeye vereceğini açıklaması üzerine 2019 ve 2022 projelerinden hak sahibi olan yurttaşlar ikinci kez mağdur oldu.

Yaşananlara tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “TOKİ insanları kaderine terk etmemeli. TOKİ, işini yapmış olsa ve hak sahipleri için zamanında güvenli konutlar inşa etmiş olsaydı belki bu yurttaşlarımız evsiz de kalmayacaktı” dedi.

‘MAĞDURİYETİ GİDERİN’

Verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hak sahibi yurttaşların da konteyner kentlerde, uygun olmayan koşullarda yaşamaya çabaladığını söyleyen Kara, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Anayasamız, barınmayı temel haklar arasında kabul ediyor. TOKİ’nin amacı da bu hakkın gerçekleşmesi için vatandaşın bütçesine uygun, dayanıklı, güvenli konutlar inşa etmektir. Ancak İskenderun’da, iki defa mağdur edilen yurttaşlarımız, bu haktan mahrum bırakılmıştır. Talebimiz ve çağrımız; tüm depremzede yurttaşlarımızla birlikte önceki kuralarda hak sahibi olmuş yurttaşlarımızın da TOKİ konutlarına kavuşması için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.”

‘BİZ DE DEPREMZEDEYİZ’

Gazetemize konuşan Ö.Y., “2022’deki başvuruda 350 kişi asil olarak hak sahibi olduk. Kaldığımız yerler içinde yıkılan da oldu ağır hasar alan da. TOKİ’nin deprem konutlarından yararlanabilmemiz için ev sahibi olmamız isteniyor. Kiracı olmak depremi yaşamamak anlamına mı geliyor? Bizler de depremi yaşadık, depremzedeyiz. Düzenli hayata geçebilmek için biz de hak sahibi olduğumuz evleri istiyoruz” dedi.

