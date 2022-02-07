2021’in en pahalı uçak bileti açıklandı: Gidiş dönüş 32 bin TL

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:03

2021 pandemi etkilerinin hafiflediği ve seyahat kısıtlamalarının azaldığı bir yıl oldu. Bu durum havayolu seyahatlerini de canlandırdı. Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com'un yayımladığı 2021 Seyahat Raporu’nda 2021’in en pahalı iç ve dış hat uçak biletlerine, en popüler destinasyonlara, bilet fiyatlarının en ucuz olduğu aylara ve en çok tercih edilen havayolu şirketlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre en pahalı tek yön bilet iç hatlarda Bodrum- Gaziantep uçuşunda 1.844,99 TL karşılığında satılırken, dış hatlarda ise Doha- İstanbul uçuşunda 28.347,99 TL ile alıcı buldu.

2021’İN EN PAHALI VE EN UCUZ UÇAK BİLETLERİ

Açıklanan verilere göre, gidiş- dönüş en pahalı dış hatlar uçak bileti İstanbul- New York hattında 32.746,99 TL’ye satıldı. Geçtiğimiz yıl bu rekor Meksika- İstanbul hattında kaydedilmişti.

2021’de uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönemler, kapanma tedbirlerinin uygulandığı şubat, mart ve mayıs ayları oldu. Yılın en ucuz tek yön iç hat uçak bileti Adana- Antalya uçuşunda 80,40 TL’ye, gidiş dönüş bileti ise aynı destinasyonda 149,65 TL’ye alıcı buldu.

Dış hatların ucuzluk şampiyonları ise tek yönde 59,50 TL ile Antalya- Münih hattı ve gidiş dönüş seyahatte 456,10 TL ile Kiev- İstanbul biletleri oldu. Uçak bileti fiyatları önceki yıllarda olduğu gibi temmuz, ağustos ve aralık aylarında artış gösterdi.

EN POPÜLER HATLAR: İZMİR- İSTANBUL, İSTANBUL- BAKÜ

Raporda 2021’de en çok seyahatin haziran ayında gerçekleştiği belirtilirken yurt içinde en popüler destinasyon İzmir- İstanbul oldu. İzmir- İstanbul uçuşlarını sırasıyla İstanbul- Antalya ve Adana- İstanbul takip etti. Önceki dört yılın lideri İstanbul- Bakü rotası, yurt dışı destinasyonları arasındaki konumunu bu yıl da kaptırmadı. Müşteriler, İstanbul- Bakü’den sonra İstanbul- Taşkent ve İstanbul- Tahran rotalarını tercih etti. G

eçtiğimiz yılların “en romantik destinasyonu” Amsterdam, yılın ilk çeyreğinde çiftlerin tercihlerini sıcak ve güvenli tatil bölgelerinden yana kullanmasıyla yerini Maldivler’e bıraktı. Kiev ve Bakü ekonomik tatil alternatifleri olarak ilk sıralarda yer alırken, iç hatlarda İstanbul, İzmir ve Antalya en çok seyahat edilen şehirler unvanını korudu. Öğrenciler Bakü, Kiev ve Varşova’yı tercih ederken, 65 yaş üstü müşteriler yurt dışında en çok Hamburg’a uçtu.