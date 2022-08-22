2022 engelli araç limiti nedir? Engelli aracını kimler alabilir? Engelli araç fiyatı nasıl hesaplanır?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:10

Engelli, yurttaşlar ÖTV’den muaf olarak ya da ÖTV indirimden faydalanarak araç sahibi olabilir.

2022 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21.12.2021 tarihinde, 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, 01.01.2022 tarihi itibariyle alınacak olan binek otomobil modelinin değeri motor ve silindir hacminden bağımsız olarak, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 450.500 TL’den fazla olmamalıdır.

ENGELLİ ARACINI KİMLER ALABİLİR?

Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.

Bununla birlikte engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir." değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.

ENGELLİ ARAÇLARINI KİMLER KULLANABİLİR?

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.



ENGELLİ ARAÇ FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Engelli araç fiyatının hesaplanması için otomobilin fiyatı KDV'siz olarak ele alınmalı. Aracın fiyatından %18 KDV oranı çıkarıldıktan sonra kalan fiyattan ÖTV çıkarılır. Ortaya çıkan fiyata tekrar KDV oranı eklenir. Böylece aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkar.











