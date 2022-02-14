2022 HGS başvuru ve yükleme işlemleri nasıl yapılır?
Ücretli otoyol ve köprü geçişlerinde ücretin tahsil edildiği bir sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi(HGS) için başvuru nasıl yapılır? Bakiye Nasıl kontrol Edilir? Yükleme Nasıl yapılır?
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu açıklamada, ücretli otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi(OGS) olarak bilinen yöntemi tamamen kaldıracağını açıkladı. 31 Mart itibari ile OGS komple kalkacak ve OGS cihazları, bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi ile değiştirilecek.
HGS başvurusu nasıl yapılır?
HGS başvuruları, PTT, anlaşmalı bankalar, bankaların online şubeleri ve HGS satış noktalarından yapılabilir. PTT ya da banka şubelerinden başvuru yapılabilmesi için araç ruhsatının ve kimliğinizin yanınızda olması gerekir. PTT ya da banka şubelerinde doldurmanız gereken kısa bir form bulunur. Bu formu doldurduktan sonra ruhsat ve kimliğinizle birlikte görevliye vererek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Eğer online olarak başvuru yapacaksanız, müşterisi olduğunuz bankanın online şubesine girip, başvuru adımlarını takip ederek gerekli bilgileri doldurabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.
HGS yüklemesi nasıl yapılır?
HGS yüklemesi için kullanıcıların birçok seçeneği bulunuyor. Türkiye’de hizmet veren GSM operatörlerinin hemen hepsi HGS yüklemesi yapabiliyor. Ayrıca PTT ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yükleme yapılabilir. Online bankacılık hizmetlerinin hemen hepsinde HGS yüklemesi yapılabiliyor.
Kullanıcıların en çok tercih ettiği yükleme biçimlerinden biri düzenli ödeme talimatı verilmesidir. Bu ödeme talimatında kullanıcılar bir minimum tutar ve yükleme bakiyesi belirliyor. Örnek vermek gerekirse; “HGS bakiyesi 20 TL’nin altına düştüğünde 50 TL’lik yükleme talimatı” verebilirsiniz. Bu sayede tanımladığınız hesap ya da karttan otomatik olarak yükleme yapılır.
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?
HGS bakiye kontrolünü, hangi kurumdan başvuru yaptığınıza göre değişiklik gösterir. Eğer başvuru yaptığınız bankanın online uygulamasını kullanıyorsanız bakiye sorgulamasını ve yüklemesini bu uygulamadan yapabilirsiniz. Eğer PTT ya da banka olmayan diğer noktalardan başvuru yaptıysanız HGS’nin kendi uygulamasını indirerek, https://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden giriş yaparak, 0850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralarını arayarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.
HGS başvuruları nereden yapılır?
PTT ve HGS Satış Noktaları dışında HGS başvurusu yapılabilecek anlaşmalı bankalar şu şekilde:
Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası
Vakıfbank
Garanti Bankası
Akbank
Kuveyt Türk
Denizbank
Yapı Kredi Bankası
QNB Finansbank
Albaraka Türk
TEB
HGS Başvurusu yapılabilecek petrol istasyonlarının listesi de şu şekilde:
Petrol Ofisi
BP
Opet
Shell
Total
TPPD
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