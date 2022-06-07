2022 kurban fiyatları ve kurban kesim bedelleri ne kadar oldu?

Kurban bayramına sayılı günler kala 2022 yılı kurban fiyatları yurttaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesim fiyatını geçen günlerde duyurdu. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 00:00
2022 kurban fiyatları ve kurban kesim bedelleri ne kadar oldu?
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Yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılan kurban fiyatları ve kurban kesim bedelleri bayrama sayılı günler kala daha çok merak edilmeye başladı. Kurban kesim bedelleri Diyanet tarafından açıklanırken kurban fiyatları değişiklik gösteriyor.

KURBAN KESİM BEDELİ 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı için büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın alacak yurttaşlar bu yılki ücretleri merak ediyor. Piyasadaki mevcut küçükbaş hayvan fiyatları 2 bin 500 lira ila 4 bin lira arasında değişirken büyükbaş kurbanlıkların fiyatları 20-25 bin lira arasında değişiyor.


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