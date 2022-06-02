Diyanetin kurbanlık fiyatları TÜİK'i yalancı çıkardı
Diyanet İşleri Başkanlığı dün, 2022 yılı kurban kesim bedellerini açıkladı. Diyanetin açıkladığı fiyatlara göre kurbana yüzde 100 zam geldi. CHP'li vekil Özgür Karabat, açıklanan fiyatlarla kurbana yüzde 100 zam gelirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflaysonu yüzde 70 açıklamasına "Diyanet acı gerçeği gösterdi" diyerek tepki gösterdi.
2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk Lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için 1800 Türk Lirası olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
2021’de bu fiyatlar sırasıyla 1.125 TL ve 925 TL’ydi yani kurbanlıklar yüzde 100 zamlanmış oldu.
DİYANETİN ZAMMI ENFLAYSONU AŞTI
Kurbana gelen yüzde 100'lük zama karşın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son açıkadığı verilere göre enflasyon yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 artmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "TÜİK’e göre enflasyon %70. Ama Diyanet’in bile kurbanlık hesabı bunun %100 olduğunu gösteriyor. Bir an önce gerçek veriler açıklanıp buna uygun makroekonomik politikalara geçilmeli" diyerek tepki gösterdi.
"DİYANET ACI GERÇEĞİ AÇIKLADI"
AKP iktidarı sebebiyle yurttaşların derin yoksulluğa sürüklendiğini ifade eden Karabat, ülkede yeterli hayvan olmadığını belirterek etin kilosunun 200 TL'ye kadar çıkabileceğini de ifade etti. Karabat'ın paylaşımları şöyle:
- Türkiye’yi derin bir yoksulluk krizine sürükleyen AKP yüzünden vatandaş artık beslenme sorunu yaşar hale geldi. Et krizine aylardır dikkat çekiyorum, adım atılmış değil. Ve Diyanet acı gerçeği açıkladı.
- TÜİK’e göre enflasyon %70. Ama Diyanet’in bile kurbanlık hesabı bunun %100 olduğunu gösteriyor. Bir an önce gerçek veriler açıklanıp buna uygun makroekonomik politikalara geçilmeli.
- Ülkede yeterli hayvan varlığı yok. Turizmle birlikte başlayan talep artışıyla fiyatlar daha da yukarı tırmanıyor. Birkaç hafta içinde etin kilogram fiyatı maalesef 200 TL’yi aşacak. Dar gelirli vatandaş için et, süt, tavuk, yumurta gibi ürünler artık lüks!
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