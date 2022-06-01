Diyanet kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2.250 lira, yurt dışında ise 1.800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:52
Diyanet kurban kesim bedellerini açıkladı
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2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini  yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk Lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için 1800 Türk Lirası olarak belirledik" ifadelerini kullandı.


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