Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?

05 Haziran 2022 Pazar, 12:30

Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı