Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu.
Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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