2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
120 milyon liralık milli piyangonun çekiliş sonuçlarına saatler kala heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Büyük ikramiyenin sahibi olma hayaliyle bilet alan milyonlarca yurttaş Milli Piyango sonuçlarını ve bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını merak ediyor. İşte 2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranın detayları...
Milli Piyango kazanma hayaliyle çeyrek, yarım ve tam bilet alan yurttaşlar için heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 17.00’da başlayacak ve 23.00’da 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek numaralar çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile önce küçük ikramiyelerin sahipleri ardından büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.
Milli Piyango Online, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tüm ayrıntıları açıkladı.
Açıklamaya göre Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı şu şekilde olacak:
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI
Bilet alan yurttaşlar çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefonlarından hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.
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