2022 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi?
2021 yılının son günlerini yaşarken birçok kişi aynı soruların cevaplarını merak ediyor: Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? İşte herkesin merakla beklediği soruların cevapları...
Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı planlarını hızlandıran yurttaşlar programlarını tam olarak belirleyebilmek için yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Özellikle çalışan yurttaşlar için fırsat niteliğindeki resmi tatillerden biri olan yılbaşı tatilinin süresi bu yıl kaç gün olacak?
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2022’nin cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte çalışan yurttaşlar ve öğrenciler resmi tatilin ve hafta sonu tatilinin çakışmasına üzülürken 31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olmasını umut ediyor.
31 Aralık gününün resmi tatil olması halinde 3 günlük tatil fırsatı yakalayacak olan yurttaşlar için bu sorunun cevabı üzücü olacak. 31 Aralık günü çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecekler. Yılın son günü için yarım gün veya tam gün tatil olmayacak.
2022’DE 15 GÜN RESMİ TATİL OLACAK
Yeni yıl için resmi tatil günleri belirlendi. 2022 yılındaki resmi tatil günlerinin toplamı 15 ederken yılın ilk tatili cumartesi gününe denk geliyor. 2021 yılının son günü olan 31 Aralık ise resmi tatil değil.
Yılın son gününün cuma gününe denk gelmesi yurttaşlarda heyecan uyandırsa da bu yıl 15 gün olan resmi tatillerden yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde 1 gün olacak.
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