Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre, hava sıcaklığının hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1 Ocak'ta doğu kesimlerde de etkisini gösterecek. Batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmur bekleniyor.
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