2022 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte 2022 yılı pasaport harç bedelleri

30 Aralık 2021 Perşembe, 16:44

Geçtiğimiz yıl yüzde 9,11 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı bu yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2021 tarihinde yüzde 36,20 olarak açıklandı. Bu oran 2021 yılının son geçici vergi döneminde de uygulanacak.

Üretici fiyat endeksine göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 ile yurttaşlarda şok etkisi yaratırken 2022 yılının pasaport harçlarının ücreti belirlendi.

2022 YILI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2022 yılı için belirlenen yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası pasaport fiyatlarındaki değişimler şu şekilde olacak:

- 180 lira olan pasaport defteri ücreti 225 liraya çıkacak

- 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 liradan 309 liraya çıkacak

- 1 yıllık pasaport harcı 332 liradan 450 liraya çıkacak

- 2 yıllık pasaport harcı 542 liradan 738 liraya çıkacak

- 3 yıllık pasaport harcı 770 liradan 1048,7 liraya çıkacak

- 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları ise bin 85 liradan bin 478 liraya çıkacak

Yeniden değerleme oranında değişiklik yapma yetkisi olan Cumhurbaşkanı, düşürme ya da artırma yetkisini pasaport ücreti için kullanmadı.