"2022'nin sonu değil" dedi, erken seçim için tarih verdi

23 Ekim 2021 Cumartesi, 08:38

T24 sitesinin ekonomi yazarı Barış Soydan, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, bahar aylarında seçim olabileceğini kaydetti.

Soydan, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Perdenin Önü Arkası adlı programda şu bilgileri aktardı:

"Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın bu adımını bir önlem adımının takip edeceği ve bütün bunlarının amacının da bahar aylarında bir seçim olabileceği yönünde bir düşünce var.

Otomobile benzetelim Türkiye ekonomisini. Çünkü şu anda sarsılıyor, bu hızla giderse dağılabilir. Bu hız Türkiye ekonomisinin bir yerden sonra takla atmasına yol açabilir, yani çok uzun süre gidemez. Bir ödemeler dengesi krizine pekala girilebilir. Yalnız birtakım başka kulisler de var. Körfez'den yeni bir kaynak girişi beklentisi var.

Türkiye'nin yakın ülke olduğu Katar, ben öyle algılıyorum. BAE ile öyle büyük bir dostluk geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda bir sıcak para gelebilir. Daha önce bir SWAP anlaşması yapıldı Katar'la çok ciddi bir miktar her ne kadar yerel bir parayla da olsa , piyasanın gazını almıştı.

Katar'dan önümüzdeki dönemde böyle bir kaynak girişli anlaşma arayışı hazırlığı olduğuna dair birtakım söylentiler var."