"2022'nin sonu değil" dedi, erken seçim için tarih verdi
Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dolar/TL kuru zirveye yükseldi. Kararın ardından "erken seçim" ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Halk TV yayınında ise erken seçim için tarih verildi.
T24 sitesinin ekonomi yazarı Barış Soydan, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, bahar aylarında seçim olabileceğini kaydetti.
Soydan, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Perdenin Önü Arkası adlı programda şu bilgileri aktardı:
"Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın bu adımını bir önlem adımının takip edeceği ve bütün bunlarının amacının da bahar aylarında bir seçim olabileceği yönünde bir düşünce var.
Otomobile benzetelim Türkiye ekonomisini. Çünkü şu anda sarsılıyor, bu hızla giderse dağılabilir. Bu hız Türkiye ekonomisinin bir yerden sonra takla atmasına yol açabilir, yani çok uzun süre gidemez. Bir ödemeler dengesi krizine pekala girilebilir. Yalnız birtakım başka kulisler de var. Körfez'den yeni bir kaynak girişi beklentisi var.
Türkiye'nin yakın ülke olduğu Katar, ben öyle algılıyorum. BAE ile öyle büyük bir dostluk geliştirilmiş değil. Önümüzdeki aylarda bir sıcak para gelebilir. Daha önce bir SWAP anlaşması yapıldı Katar'la çok ciddi bir miktar her ne kadar yerel bir parayla da olsa , piyasanın gazını almıştı.
Katar'dan önümüzdeki dönemde böyle bir kaynak girişli anlaşma arayışı hazırlığı olduğuna dair birtakım söylentiler var."
Video Haberler
- Sosyal medyanın gündemine oturan sokak röportajı
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme