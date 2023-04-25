2023 Anneler Günü ne zaman? Bu yıl anneler günü ayın kaçında kutlanacak?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:24

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:24

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. Mayıs ayının yaklaşması ile beraber "Anneler Günü ne zaman" sorusu da araştırılmaya başlandı. Bu özel günü unutmak istemeyenler 'Anneler Günü'nün ne zaman olduğunu araştırıyor.



ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTALANIR?



'Anneler Günü' Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 2023 yılında 14 Mayıs günü kutlanacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ



2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacak. Bu yıl Anneler Günü, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem MilletvekiliGgenel Seçimi ile aynı gün gerçekleşecek.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanlıların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa’nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD’de Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi.







