2024 Dünya Robot Olimpiyatları İzmir’de

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:36

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle 2024 yılının Kasım ayında yapılacak Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Egemenlik Binası Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısına World Robot Olympiad (WRO) Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen, Bilim Kahramanları Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtseven, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

SOYER: ASLINDA BİZİM KAHRAMANLARIMIZ DA SİZLERSİNİZ

Bilimle uğraşan gençleri destekleyen Bilim Kahramanları Derneği’nin önemli bir görev üstlendiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Derneğinizin ismi de çok güzel. Bilimle uğraşan gençleri kahraman olarak tarif ettiğiniz bir yapı. Aslında bizim kahramanlarımız da sizlersiniz. Başka çaremiz yok, başka bir kurtuluş yok, başka bir umut yok. Gençleri dünyanın bilimiyle ne kadar buluşturabilirsek, o kadar aydınlık geleceği yaratmış olacağız. Yaptığınız iş hem kutsal, hem çok kıymetli, hem de biz ne yapsak az ve eksik. Seve seve destek olacağız” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN GÜCÜMÜZLE YANINIZDAYIZ”

2026 Avrupa Gençlik Başkenti için aday olduklarını hatırlatan Başkan Soyer, “2026 Avrupa Gençlik Başkenti olmak gibi bir hedefimiz de var. Bu olimpiyatlar bu adaylığın en kıymetli kilometre taşlarından biri olacak. Beklentinizin üzerinde destek verebileceğiz. Bu süreci çok iyi planlayalım. Kalan zaman dilimi içinde, birçok etap planlayabiliriz. Final 2024 yılı Kasım ayında olacak ama Türkiye'nin her yerinden gençleri buraya ısındıracak ara etaplar koyabiliriz. Bizi çok heyecanlandıran bir hedef bu. İzmir olarak buna layık olmak, İzmir'in adına yakışır kalitede şekilde bu işi başarmak için bütün gücümüzle yanınızda olacağız” dedi.

MALKOÇ: İZMİR’DE ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK

Bilim Kahramanları Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç, “Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Karşılaştığımız sorunları ancak bilimle çözebiliyoruz. Bilimden saptığımızda başımıza neler geldiğini görüyoruz. Yerel yönetimlerin desteği çok kıymetli. Türkiye genelinde bu desteği çok nadir alıyoruz. İzmir’de karşılandığımız şekilde başka yerlerde karşılanmıyoruz. Gerçekten bizim için anlamlı” diye konuştu.

90 ÜLKEDEN 3-4 BİN KİŞİ GELECEK

WRO Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen, “Önümüzdeki yıl Kasım ayında 90 ülkeden yaklaşık 3-4 bin kişilik ekibin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Etkili bir çalışma bu. Büyük bir uğraşla aldık. 2023’te ev sahibi Panama. 2024'te de İzmir'de olacak” ifadelerini kullandı.