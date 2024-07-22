Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:27

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:27

2024 Paris Olimpiyatları'na geri sayım başladı. Türkiye'den de birçok sporcunun katılacağı olimpiyatların ne zaman başlayacağı ve olimpiyatlarda hangi ülkelerden hangi sporcuların katılacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları'na hangi ülkeler katılıyor, Türkiye'den kaç sporcu yer alacak? İşte ayrıntılar...

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

26 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olan Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirileceği olimpiyatlarda yer alacak branşlar:

Atletizm

Atıcılık

Badminton

Basketbol (3x3 basketbol, basketbol)

Binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma)

Bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist)

Boks

Breakdans

Cimnastik (artistik, ritmik, trampolin)

Eskrim

Futbol

Güreş (grekoromen, serbest)

Golf

Halter

Hentbol

Hokey

Judo

Kano (akarsu slalom, durgunsu)

Kaykay

Kürek

Masa tenisi

Modern pentatlon

Ragbi

Su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme)

Dalga sörfü

Okçuluk

Tekvando

Tenis

Triatlon

Tırmanış

Voleybol (plaj voleybolu, voleybol)

Yelken

Ayrıca Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA KAÇ SPORCU YARIŞACAK?

204 ülkeden 10 bin 500 sporcu bu yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye'den toplam 102 sporcu olimpiyatlarda yer alacak.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YER ALACAK ÜLKELER NELER?

Paris Olimpiyatları'na toplam 206 ülke katılacak. İşte katılacak ülkeler ve sporcu sayıları: