2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları'na hangi ülkeler katılıyor, Türkiye'den kaç sporcu yer alacak?
2024 Paris Yaz Olimpiyatları kısa süre sonra başlayacak. Birçok dalda binlerce sporcunun yer alacağı olimpiyatların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yurttaşlar Türkiye'den ve dünyadan kaç sporcunun olimpiyatlara katılacağını araştırıyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları'na hangi ülkeler katılıyor, Türkiye'den kaç sporcu yer alacak?
2024 Paris Olimpiyatları'na geri sayım başladı. Türkiye'den de birçok sporcunun katılacağı olimpiyatların ne zaman başlayacağı ve olimpiyatlarda hangi ülkelerden hangi sporcuların katılacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Paris Olimpiyatları'na hangi ülkeler katılıyor, Türkiye'den kaç sporcu yer alacak? İşte ayrıntılar...
PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
26 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olan Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?
Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirileceği olimpiyatlarda yer alacak branşlar:
Atletizm
Atıcılık
Badminton
Basketbol (3x3 basketbol, basketbol)
Binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma)
Bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist)
Boks
Breakdans
Cimnastik (artistik, ritmik, trampolin)
Eskrim
Futbol
Güreş (grekoromen, serbest)
Golf
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Kano (akarsu slalom, durgunsu)
Kaykay
Kürek
Masa tenisi
Modern pentatlon
Ragbi
Su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme)
Dalga sörfü
Okçuluk
Tekvando
Tenis
Triatlon
Tırmanış
Voleybol (plaj voleybolu, voleybol)
Yelken
Ayrıca Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDA KAÇ SPORCU YARIŞACAK?
204 ülkeden 10 bin 500 sporcu bu yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye'den toplam 102 sporcu olimpiyatlarda yer alacak.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YER ALACAK ÜLKELER NELER?
Paris Olimpiyatları'na toplam 206 ülke katılacak. İşte katılacak ülkeler ve sporcu sayıları:
- Arnavutluk (2)
- Cezayir (31)
- Andorra (1)
- Angola (20)
- Antigua ve Barbuda (1)
- Arjantin (102)
- Ermenistan (11)
- Aruba (3)
- Avustralya (385)
- Avusturya (40)
- Azerbaycan (20)
- Bahamalar (3)
- Bahreyn (10)
- Barbados (1)
- Belçika (100)
- Bermuda (2)
- Bolivya (1)
- Bosna-Hersek (1)
- Botsvana (5)
- Brezilya (177)
- Britanya Virjin Adaları (1)
- Bulgaristan (27)
- Burkina Faso (5)
- Burundi (3)
- Kamerun (1)
- Kanada (212)
- Cayman Adaları (2)
- Çad (2)
- Şili (22)
- Çin (302)
- Kolombiya (60)
- Cook Adaları (1)
- Kosta Rika (3)
- Hırvatistan (55)
- Küba (37)
- Kıbrıs Cumhuriyeti (3)
- Çekya (45)
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (1)
- Danimarka (74)
- Cibuti (1)
- Dominika (1)
- Dominik Cumhuriyeti (43)
- Ekvador (26)
- Mısır (131)
- Eritre (8)
- Estonya (9)
- Etiyopya (30)
- Fiji (27)
- Finlandiya (19)
- Fransa (490) (Ev sahibi)
- Gabon (1)
- Gambiya (2)
- Gürcistan (11)
- Almanya (313)
- Büyük Britanya (265)
- Yunanistan (55)
- Grenada (2)
- Guam (2)
- Guatemala (10)
- Gine-Bissau (2)
- Hong Kong (22)
- Honduras (1)
- Macaristan (127)
- İzlanda (1)
- Hindistan (65)
- Bireysel Tarafsız Sporcular (38)
- Endonezya (12)
- İran (32)
- Irak (1)
- İrlanda (95)
- İsrail (60)
- İtalya (224)
- Fildişi Sahili (7)
- Jamaika (38)
- Japonya (292)
- Ürdün (6)
- Kazakistan (47)
- Kenya (65)
- Kosova (1)
- Kuveyt (3)
- Kırgızistan (9)
- Letonya (10)
- Lübnan (2)
- Lesotho (2)
- Liberya (2)
- Libya (1)
- Litvanya (31)
- Lüksemburg (6)
- Madagaskar (1)
- Malezya (9)
- Mali (18)
- Marshall Adaları (1)
- Mauritius (5)
- Meksika (72)
- Moldova (10)
- Monako (1)
- Moğolistan (14)
- Karadağ (13)
- Fas (45)
- Mozambik (2)
- Namibya (2)
- Hollanda (174)
- Yeni Zelanda (179)
- Nijer (2)
- Nijerya (54)
- Kuzey Kore (11)
- Norveç (75)
- Pakistan (4)
- Filistin (2)
- Panama (4)
- Papua Yeni Gine (2)
- Paraguay (20)
- Peru (20)
- Filipinler (11)
- Polonya (126)
- Portekiz (43)
- Porto Riko (22)
- Katar (7)
- Mülteci Olimpik Takımı (3)
- Romanya (81)
- Ruanda (4)
- Saint Lucia (2)
- Saint Vincent ve Grenadinler (1)
- Samoa (18)
- San Marino (1)
- Suudi Arabistan (4)
- Senegal (4)
- Sırbistan (81)
- Singapur (12)
- Slovakya (16)
- Slovenya (55)
- Güney Afrika (96)
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- Güney Sudan (12)
- İspanya (275)
- Surinam (4)
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