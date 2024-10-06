2024 yılının Nobel Ödülleri, ekimin ikinci haftasında sahiplerini bulacak

Yayınlanma: 06.10.2024 - 13:43

Güncelleme: 06.10.2024 - 13:43

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp ve ekonomi dahil 6 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişi veya kuruluşlara veriliyor.

Nobel Ekonomi Ödülü 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi.

Her yıl ekim ayında açıklanan ve İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödüller, yıl boyunca "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" kişilere veriliyor.

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de; Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da sahiplerine takdim ediliyor.

Ödüller, 1901'den bu yana çoğunlukla Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında olmak üzere bazı yıllarda verilmedi. 2020 ve 2021'deki törenler ise Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadı.

Kurallara göre, herhangi bir kategorideki ödülü o yıl kimse hak etmiyorsa ödül verilmiyor ve verilmesi planlanan para ödülü bir sonraki yıl için saklanıyor.

ÖDÜLLERİN SAHİBİ ÇOĞUNLUKLA ERKEKLER OLDU

Nobel Ödüllerinin tarihi boyunca çeşitli kategorilerde verilen toplam 970 ödülün çoğunun sahibi erkekler oldu. Ödüllerin 905'ini erkekler kazanırken, 65'i kadınlara verildi.

Ödüllerin verilmeye başladığı 1901'den 2023'e kadarki süreçte Nobel Barış Ödülünü toplamda 19 kadın, 92 erkek ve 30 kuruluş aldı. Ekonomi dalında kadınlar, 3 ödülle 90 ödül alan erkeklerin çok gerisinde kaldı.

NOBEL ÖDÜLLERİNE İKİ KEZ LAYIK GÖRÜLENLER OLDU

Nobel Ödüllerine birden fazla kez layık görülenler de oldu. Frederick Sanger, John Bardeen, Karl Barry Sharpless, Linus Pauling ve Marie Curie, tarihte iki kez Nobel Ödülü alan 5 kişi arasına girdi.

Farklı dallarda verilen Nobel Ödülleri, bazen birden fazla kişiye de gidebiliyor. En fazla 3 kişinin kazanabildiği Nobel Ödüllerinde tıp dalında verilen ödüllerin yüzde 65'i birden fazla kişiye gitti. Böylece tıp, tarihte en çok birden fazla kişiye giden ödüllerin bulunduğu kategori oldu.

NOBEL ÖDÜLLERI SAHİPLERİNİN ORTALAMA YAŞI 58

İstatistiklere göre Nobel Ödülleri’ni kazananların ortalama yaşı 58 olarak açıklansa da pek çok yaş grubundan yüzlerce kişi 1901’den bu yana ödüle layık görüldü.

Ödüllerin tarihteki en genç kazananı, 2014 Nobel Barış Ödülü'nü alan Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai oldu. Çocukların eğitim hakkını savunan Yousafzai, ödülü aldığında 17 yaşındaydı.

Lawrence Bragg, 1915’te babası William Bragg ile X-ışınlarını kullanarak kristal yapıları analiz ettikleri çalışmaları nedeniyle 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüllerin en yaşlı sahibi ise 2019’da 97 yaşındayken Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan John Goodenough oldu. Goodenough, ödülü, geliştirdiği lityum-iyon pilleri için aldı.

NOBEL KAZANAN ÜNLÜ İSİMLER

Nobel ödülü kazananlar arasında dünyaca ünlü bilim insanları ve edebiyatçılar da bulunuyor.

Fizik kategorisinde 1903'de Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın olan Marie Curie, radyumu buldu ve 1911'de Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Curie'nin radyasyonla ilgili keşiflerinin tıp alanına önemli katkıları oldu.

Curie'nin keşifleri sayesinde radyoterapi, kanser tedavisinde kullanılmaya başlandı ve radyum, tümör tedavisinde etkili bir araç haline geldi. Curie'nin geliştirdiği taşınabilir röntgen cihazları, Birinci Dünya Savaşı sırasında cephedeki askerlerin tedavisinde kullanıldı.

Albert Einstein, görelilik teorisini, kuantum mekaniğini geliştiren çalışmaları ve fotoelektrik etki yasasını keşfi sebebiyle 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Fransız yazar ve filozof Jean Paul Sartre, 1964’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü ancak politik konumuna ve eserlerine zarar vereceğini düşündüğü bu ödülü reddetti. Sartre, yaşamı boyunca kazandığı tüm resmi ödülleri geri çevirdi.

Martin Luther King, 1964'te henüz 35 yaşındayken, Afro-Amerikan halkının sivil hakları için şiddet içermeyen mücadelesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da uluslararası diplomasiyi ve halklar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabaları nedeniyle 2009 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

ÖDÜLÜ KAZANAN TÜRKLER

Nobel ödülünü bugüne kadar iki Türk kazandı.

Yazar Orhan Pamuk, "Kırmızı Saçlı Kadın" eseriyle 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Edebiyat dünyasına önemli katkıları olan Pamuk'un 100'ü aşkın ülkede yayımlanan kitapları 60'dan fazla dile çevrildi.

DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaşan Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.