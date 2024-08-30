2024’ün ilk sekiz ayında en az üçü çocuk işçi 35 motokurye çalışırken öldü

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Motokuryelik iş cinayetlerinin en fazla gerçekleştiği iş kolları arasında. Bu iş kolunda yaşanan ölümlerin her yıl artış göstermesine karşın yetkililer emekçilerin motokuryelik “çok tehlikeli meslekler" statüsüne alınsın çağrılarına kulak vermiyor. Kurye Hakları Derneği’nin yıllık yayımladığı raporlara göre 2021’de en az 30, 2022’de 7’si çocuk en az 58, 2023’te 3’ü çocuk en az 68 motokurye çalışırken yaşamını yitirdi. 2024 yılında ise yılın ilk sekiz ayında en az üçü çocuk işçi 35 motokurye çalışırken öldü.

Motokurye işkolunda yaşanan iş cinayetlerine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Emekçi Kuryeler Derneği Başkanı Mehmet Timurtaş konu hakkında “Biz öncelikle yaptığımız şeyin iş olarak görülmesini istiyoruz. Halen meslek tanımımız bile yok. Kurye ölümleri yıldan yıla kırk, elli, altmış derken artıyor. Biz sayı değil insanız. Yetkililerin artık insan olduğumuzu anlamalarını istiyoruz. Motokuryeliğin yüksek tehlikeli işler statüsüne girmesi gerekiyor” dedi.