2024'ün 'seyahat raporu' açıklandı: En pahalı uçak bileti belli oldu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:08

Bu yıla ilişkin kullanıcı davranışlarını temel alarak hazırladığı seyahat raporunu yayımlandı.

Uçak, otobüs ve feribot bileti kategorilerinde seyahat alışkanlıklarını analiz eden online seyahat platformu Turna.com'un raporuna göre, 2024 yılında çiftler daha çok egzotik destinasyonları tercih ederken, öğrenciler kültürel çeşitliliği yüksek şehirleri seçti.

Yayımlanan rapora göre yaz aylarında feribot yolculukları popülerliğini korurken, otobüs seyahatleri ekonomik bir ulaşım seçeneği olarak her yaştan yolcunun ilgisini çekti. En pahalı tek yön dış hat uçak bileti ise İstanbul - San Francisco rotasında 160 bin TL olarak kaydedildi.

GİDİŞ-DÖNÜŞ EN PAHALI BİLET 226 BİN TL

Şirketin bu yılki seyahat raporuna göre, yılın en pahalı gidiş-dönüş uçak bileti 226 bin TL’ye İstanbul - New York uçuşunda alıcı buldu.

Dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönemler ağustos ve eylül ayları oldu. İç hatlarda, en pahalı tek yön uçak bileti 12 bin TL ile Bodrum - İstanbul arasında satılırken, en pahalı gidiş-dönüş uçak bileti satışı 15 bin TL ile Ankara – İstanbul rotasında gerçekleşti. İç hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönemler temmuz ve ağustos oldu.

EN UCUZ UÇAK BİLETLERİ OCAK, NİSAN VE MAYIS AYLARINDA

Verilere göre, yılın en ekonomik uçuşları ocak, nisan ve mayıs aylarında gerçekleşti. Dış hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 829 TL ile Priştine rotasında, en ucuz gidiş-dönüş bileti ise bin 933 TL ile Ankara - Tahran rotasında satıldı.

İç hatlarda ise en ucuz tek yön uçak bileti 432 TL ile İstanbul - İzmir arasında, en ekonomik gidiş-dönüş uçak bileti ise bin 043 TL ile Balıkesir - İstanbul arasında alıcı buldu.

Uçak bileti fiyatlarının en ekonomik olduğu dönemler, iç hatlarda nisan ve ocak, dış hatlarda ise ocak ve mayıs ayları olarak belirlendi. Yılın en çok iniş yapılan destinasyonları arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana yer alırken, yaş ortalaması iç hatlarda 36, dış hatlarda ise 35 olarak kaydedildi.

EN ÇOK SEVİLEN ROTALAR İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR VE ADANA

Şirketin bu yılki uçak bileti satış verilerine dayalı olarak hazırladığı seyahat raporunda, en çok sevilen rotalarda geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyan İstanbul, Antalya ve İzmir’in yanına bu yıl Adana da eklendi.

Sıralamayı Trabzon ve Bodrum takip etti. Dış hatlarda ise Tahran, Bakü, Bangkok, Üsküp ve Berlin öne çıkan favori şehirler oldu. Düsseldorf ve Belgrad da popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

Seyahat raporunda öğrenciler, iç hatlarda en çok İstanbul, Antalya ve İzmir’e; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Berlin’e uçtu. Çiftler iç hatlarda İzmir, Antalya ve İstanbul’u; dış hatlarda ise Bangkok, Viyana ve Üsküp’ü tercih etti. Çocuklu ailelerin tercihi iç hatlarda İstanbul, Antalya ve Trabzon olurken, dış hatlarda en çok Bakü, Berlin ve Düsseldorf’a seyahat ettiler. 65 yaş üzeri yolcular ise iç hatlarda İstanbul, Antalya, İzmir’e dış hatlarda Tahran, Düsseldorf, Üsküp’e uçmayı tercih etti.

DOĞU EKSPRESİ İLE BAŞLAYAN MACERALAR, UÇAK YOLCULUĞUYLA TAMAMLANDI

Yayımlanan raporda Doğu Ekspresi ile Kars’a seyahat eden gezginlerin büyük bir kısmı, dönüş yolculuğunda uçak yolculuğunu tercih etti. Yıl verilerine göre, Kars - İstanbul uçuşları en yoğun dönemini ocak ayında yaşadı. Kış aylarında Kars’ın karla kaplı büyüleyici manzaralarına tanıklık etmek isteyen seyahat severler, bu deneyimi Doğu Ekspresi yolculuğu ile başlatıp uçak yolculuğuyla tamamlamayı seçti.

Rapora göre, iç hat uçuşlarda en çok tercih edilen hava yolları arasında ise AJet yer aldı. Onu, Pegasus, Türk Hava Yolları ve SunExpress takip etti. Dış hat uçuşlarda ise SunExpress, Pegasus, AJet ve Türk Hava Yolları yolcuların en sık tercih ettiği havayolu firmaları oldu.

OTOBÜS YOLCULUKLARINDA İSTANBUL - ANKARA ROTASI EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÜZERGAH OLDU

Yıl verilerine göre, İstanbul - Ankara, Bursa - İstanbul ve Ankara - İstanbul hatları en çok tercih edilen otobüs yolculuğu rotaları arasında yer aldı. Temmuz, otobüs yolculuklarının en yoğun olduğu ay olarak dikkat çekerken, mart ayı bilet fiyatlarının en ucuz olduğu dönem oldu.

Çiftler otobüs yolculuklarında genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’i tercih ederken, 65 yaş üzeri yolcular İstanbul, İzmir ve Antalya’ya seyahat etmeyi tercih etti. Gençler ise ağırlıklı olarak İstanbul - Ankara, Bursa - İstanbul ve İstanbul - İzmir hatlarında seyahat etti.

TÜRKİYE’DEN TOPLAM 372 BİN 495 TURİST YUNAN ADALARINA SEYAHAT ETTİ

Resmi verilere göre, kapı vizesi uygulamasıyla birlikte 31 Ağustos'a kadar Türkiye’den toplam 372 bin 495 turist Yunan adalarına seyahat etti. Rapora göre, Midilli - Ayvalık, yıl boyunca en çok tercih edilen feribot rotası oldu.

Ağustos, feribot yolculuklarının en yoğun olduğu ay olarak öne çıkarken, en avantajlı feribot bileti fiyatları mayıs ayında sunuldu. Çiftler Sakız Adası - Çeşme hattını sıklıkla tercih ederken, çocuklu ailelerin favorisi Fethiye - Rodos hattı oldu. 65 yaş üzeri yolcular ise Sakız - Çeşme hattında sıklıkla seyahat etti.