Bakan Uraloğlu'ndan Şam-İstanbul uçak seferleri açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önümüzdeki hafta Halep ve Şam havalimanlarına teknik personel gönderileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu'ndan Şam-İstanbul uçak seferleri açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TV100'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak yardımlar kapsamında, Halep ve Şam havalimanlarının yenilenmesiyle ilgili 6 kişilik bir ekip gönderildiğini açıkladı. 

"SURİYE'Yİ DÜNYANIN HER TARAFINA BAĞLAMIŞ OLURUZ"

Uraloğlu, "Şam ile İstanbul Havalimanı arasında bir uçak seferi başlattığımız zaman, İstanbul üzerinden Suriye'yi dünyanın her tarafına bağlamış oluruz'' dedi.


Etiketler: #Şam #HAValimanı #İstanbul Havalimanı

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