Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olmak için eğitim gören binlerce adayı heyecanlandıran POMEM erken mezuniyet kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel olarak eğitim süreleri kısaltılarak mezuniyet tarihleri öne çekildi. Peki, 2025-2026 POMEM mezuniyeti ne zaman? POMEM eğitim süresi kısaltıldı mı?

POMEM EĞİTİM SÜRESİ KISALTILDI MI?

POMEM yönetmeliğinde yapılan değişiklikle polis adaylarının eğitim takvimi yeniden düzenlendi. Daha önce en az 10 ay olarak uygulanan eğitim süresi, geçici madde kapsamında yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8 aya indirildi. Bu düzenlemeyle, polis adaylarının eğitimlerini daha erken tamamlayarak Emniyet Teşkilatı’na daha hızlı katılmaları hedefleniyor.

PMYO EĞİTİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?

Sadece POMEM değil, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de önemli bir düzenleme yapıldı. 2025-2026 eğitim yılına özel olarak getirilen geçici düzenlemeyle, normalde güz ve bahar dönemlerinden oluşan ve her biri en az 14 hafta süren eğitim yılı, toplamda 21 haftaya indirildi. Bu değişiklik yalnızca ilgili eğitim yılı için geçerli olacak.