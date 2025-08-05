2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla hasat dönemi öncesinde TMO tarafından kabuklu fındık alım fiyatlarının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için; 200 TL, levant kalite için 195 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir" denildi.