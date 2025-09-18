Adalet-Sen promosyon anlaşmasında beklentilerini aktarmıştı. Yıllık enflasyona göre revize yapılması, bakanlık personellerine özel düşük faizli kredi fırsat, sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması ve kişi başı en az 150 bin tutarında promosyon ödemesi beklentiler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar?

2025 ADALET BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı son açıklamada promosyon ödemelerine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Can, sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Eylül ayı sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanması ve Ekim ayında promosyon ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son olarak en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. Bu teklif yetersiz bulunurken bankanın teklifini 99 bin liraya yükselttiği iddia edildi. Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmazken Adalet-Sen promosyon ödemelerinin kişi başı en az 150 bin lira olmasını gerektiğini ifade etmişti. Promosyon ödemelerinin 100 bin sınırının aşılması öngörülüyor.