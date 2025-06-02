2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulamasıyla birlikte, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale gelmişti. Süresi birkaç kez uzatılan bu değişim için artık geri sayım başladı. Peki, 2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?





2025 EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle birlikte, eski ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale gelmişti. Bu geçiş süreci 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak halen 4 milyon 237 bin kişi eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.



