GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları için geri sayım başladı. Başvurular, aranan niteliklere uygunluk açısından incelenecek ve şartları taşımadığı belirlenen adaylar değerlendirme dışı bırakılacak. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli sonuçları nasıl sorgulanır?

2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuruları 12 Eylül’de tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasına kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar olmak üzere Ankara’da yapılacak sözlü sınavlara çağrılacak. Sınavlarda mesleki alan bilgisi, konuyu kavrama ve özetleme becerisi, ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti ve benzeri birçok kriter değerlendirilecek. Adayların performansı toplam 100 puan üzerinden ölçülecek.