2025 GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla ilgili araştırmalar sürerken, Ziraat Bankası ile GSB arasında yapılan anlaşma kapsamında çalışanlara 113 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Peki, 2025 GSB promosyon ödemesi yattı mı? GBS promosyon ödeme takvimi belli oldu mu?

GSB PROMOSYON ÖDEMESİ YATTI MI?

GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, promosyon anlaşmasının detaylarının açıklanmasıyla belirlenmişti; bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre ödemeler, 15 Kasım 2025 tarihinde personelin Kasım ayı maaşıyla birlikte hesaplara yatırıldı.