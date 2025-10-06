Üniversiteli öğrencilere abonman desteği ile en büyük giderlerden olan ulaşım masraflarını karşılamak hedefleniyor. Peki, 2025 İBB öğrencilere ulaşım desteği ne kadar? İBB ulaşım desteği nasıl alınır?

İBB ÖĞRENCİLERE ABONMAN YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan abonman desteği için ayrı başvuru alınmıyor. Öğrenciler, 23 Eylül'de başlayan ve 17 Ekim'de sonlanacak Genç Üniversiteli Desteği başvuru sayfasından sürece dahil olabilecek.

Abonman yardımı, Genç Üniversiteli Desteğinden yararlanamayan 20 bin öğrenci için geçerli olacak. Ödemeler ise her ay mavi abonman kartı olan İstanbulkart'a aktarılacak. Destek için süre 9 ay olarak belirlendi.

Geçen yıl İBB abonman desteği ilk ödemesi Şubat ayında yapılmıştı. Bu sene de benzer bir takvimin takip edilmesi bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği sonuçlarıyla beraber abonman yardımı da belli olacak. 2024 yılında Genç Üniversiteli Desteği sonuçları 31 Aralık'ta açıklanmıştı.