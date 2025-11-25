İş Sağlığı ve Güvenliği (2025-İSG) sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2025 İSG sınavı ne zaman? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı nedir?

İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavının tarihi belli oldu. Buna göre, 2025 İSG sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

İSG SINAVI NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı her yıl genellikle Mayıs ve Aralık aylarında uygulanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için, kanunda belirtilen bölümlerden mezun olunması, İSG eğitimini tamamlamak ve ilgili sınavı kazanmak gerekmektedir.

Sınavda adaylara, beş ayrı sertifika alanına yönelik çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanmaktadır.