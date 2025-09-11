İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine deneyim ve disiplin kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Gençlik Programı kapsamında, başvuran öğrenciler çalıştıkları her gün için belirli bir ücret kazanıyor. Kısmi ve esnek yapıya sahip olan programa öğrenciler haftada en fazla 3 gün katılabiliyor. Hem harçlık hem de deneyim imkânı sunan 2025 İŞKUR Gençlik Programı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması öngörülüyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programından yalnızca T.C. vatandaşları faydalanabiliyor. Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden öğrenciler programa başvurabiliyor. Ancak hane geliri net asgari ücretin üç katını aşanlar programdan yararlanamıyor. Başvuru sırasında sigortalı olmak engel teşkil etmiyor. Öğrenciler ise yalnızca kendi üniversitelerinin düzenlediği programlara katılabiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite öğrencileri, haftada en fazla 3 gün ve günlük 7,5 saat olacak şekilde programa katılabiliyor. Katılım sağlanan her gün için öğrencilere 1083 TL cep harçlığı ödeniyor. Program kapsamında gençlere; sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, kampüs altyapı ve bakım çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari destek hizmetleri, toplumsal hizmet ve iş birliği projeleri, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetleri ile dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında çeşitli eğitimler sunuluyor.