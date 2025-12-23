Millî Savunma Bakanlığı’nın sürekli işçi alımı başvuru süreci başladı. Farklı il ve meslek gruplarında görevlendirilmek üzere toplam 1.113 kişinin istihdam edileceği alım için MSB tarafından ilan yayımlandı. Peki, 2025 İŞKUR MSB 1113 işçi alımı başvuruları başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Millî Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR’un başvuru ekranında yer alan kontenjanlara göre MSB işçi alımı için başvurularını gerçekleştirebilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1113 İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

MSB tarafından yapılacak 1.113 sürekli işçi alımı; İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.

Alımlar; iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşçı, kuru temizleme işçisi, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, hafif iş makineleri operatörü, camcı, saatçi, bahçıvan ve fayansçı gibi birçok meslek dalında yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkum olmamak.

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak.

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu halde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS’e kayıtlı ikametgah adreslerinin ve iletişim numaralarının güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.