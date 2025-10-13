Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında yapacağı 2.753 sürekli işçi alımı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, başvuruların 13 Ekim’de tamamlanacak olmasıyla birlikte adaylar tarafından merak ediliyor. İşçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından, kura çekim tarihi Bakanlık tarafından duyurulacak.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer tüm duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kura sonuçlarının, yılın ilk işçi alımında olduğu gibi, başvuru tamamlandıktan sonra yaklaşık 2–3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.