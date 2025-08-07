Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Peki, 2025 MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 20 Ağustos–5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak; ek başvurular ise 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacaklar. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren, tüm şartları sağladıkları tarihe göre düzenlenecektir.