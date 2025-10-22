2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanma tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞ Ç İ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 işçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, müracaatlarını 13 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinden yaptı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, tamamen kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayrıca kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.