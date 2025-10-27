Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 17:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan çalışanlar, 2025 yılı banka maaş promosyon anlaşmasının detaylarını merak ediyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının tutarı, bakanlık bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar?

Image

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bakanlığın, promosyon ödemeleri için 100 bin liralık taban tutar belirlediği iddia ediliyor. Her ildeki Sağlık Müdürlükleri, promosyon görüşmelerini kendi bünyelerinde yürütüyor.

Merkezden toplu bir anlaşma yapılmadığı için iller arasındaki tutar farkları dikkat çekiyor. Bazı illerde promosyon miktarlarının düşük kalmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yeni bir görüşme yapıldığı öne sürülüyor. Gelen bilgilere göre, bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.

