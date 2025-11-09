Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması, hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, laboratuvar ve diğer birçok sağlık kurumunda çalışan personeller tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu mu? 2025 Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI?

Promosyon görüşmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezden koordine edilirken, sürecin yürütülmesi her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Promosyon anlaşmalarının tamamlanmasının ardından ödeme takvimi netlik kazanacak.

Belirlenecek takvime göre promosyon ödemelerinin kesinti yapılmadan ve tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Resmî duyurular Bakanlığın ilgili kanalları üzerinden paylaşıldığında çalışanlar bilgilendirilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.