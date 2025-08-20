Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık yazılı sınav başvuruları başladı mı? 2025 BKUBTS başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 BKUBTS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınav başvuruları, 20-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2025 BKUBTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirler.

2025 BKUBTS SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), 5 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.