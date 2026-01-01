2025’te iktidar gözünü bir sonraki cumhurbaşkanına dikti, 19 Mart sabahı ‘hukuk darbesi’ yapıldı: Hedefte demokrasi

Türkiye, 31 Mart 2024’de düzenlenen ve CHP’nin birinci parti olarak tamamladığı yerel seçimlerin ardından 2025 yılı itibarıyla siyasette yeni bir döneme adım attı. 31 Mart’taki yerel seçimleri sonucu AKP’nin 39 olan büyükşehir ve il belediyesi sayısı 24’e inerken CHP ise yönettiği büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısını 21’den 35’e yükseltti. CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yine elinde tutarken İstanbul’da yönettiği ilçe sayısını ise 14’ten 26’ya çıkardı. 2023’teki genel seçimlerin ardından partide başlayan “değişim” rüzgarı ilk meyvelerini yerel seçimlerde verirken AKP iktidarı ise 31 Mart’ın ardından yerel yönetimlere olan baskısını kademeli olarak artırdı. Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda olan Esenyurt’un CHP’li Belediye başkanı Ahmet Özer’in, Ekim 2024’ün son gününde teröre bağlı suçlarla tutuklanıp yerine kayyım atanması yerel yönetimler için bir dönüm noktası oldu.

‘SİLKELEMEKTE FAYDA VAR'

Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Aralık 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a muhalefet belediyelerinin SGK borçlarına ilişkin “Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var” mesajında bulunması ise oldukça gergin geçecek 2025 siyasetinin ilk sinyallerinden oldu. İstanbul’da Esenyurt’la başlayan yerel yönetim operasyonlarının ardından CHP’li belediyelere; açtıkları kreşler, konser organizasyonları ve halk lokantası gibi icraatler üzerinden baskı artarken operasyonların ikinci durağı ise Beşiktaş oldu. CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir Edremit’teki yazlığına düzenlenen sabah operasyonuyla gözaltına alındı ve İstanbul’a getirildi. Aziz İhsan Aktaş adlı iş insanının dahil olduğu ihale ve satın alım süreçleri gerekçe gösterilerek belediyeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “haksız mal edinmek” suçlamaları yöneltilen Akpolat, 17 Ocak 2025’te tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

CHP'YE GEÇEN İLÇELER

Muhalefetin yoğun tepkisini çeken Beşiktaş operasyonlarının ardından bir sonraki adres ise uzun süre sonra CHP’ye geçen Beykoz oldu. Belediye başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 2025 sabahı evine düzenlenen operasyonla belediyeye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında 19 kişiyle birlikte gözaltına alındı. 3 Mart 2025 tarihinde savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Köseler, 13 kişiyle birlikte tutuklandı.

'TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE'

Beşiktaş ve Beykoz belediyelerine yönelik operasyonların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet belediyeleri için söylediği “Turpun büyüğü heybede” sözleri kamuoyunda tartışılma yaratırken gözler İstanbul ve diğer illere çevrildi. Bu esnada CHP, ocak ayında aldığı karar kapsamında, önümüzdeki seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere parti içinde gerçekleşecek bir önseçime gitme kararı aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan önseçim için adaylık başvurusunu 21 Şubat’ta yaparken tek aday olarak katılacağı süreç öncesi “Türkiye’nin ihtiyacı olan rahatlamayı toplumun her kesimine hissettirmek üzere yola çıkıyoruz” dedi. Bu kapsamda İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Erzincan, Adana ve Ankara’da yaptığı mitinglerle adaylığını tüm kamuoyuna duyuran İmamoğlu, 18 Mart’ta ise adaylığı önündeki en büyük engelle karşılaştı. İmamoğlu’nun işletme fakültesinden diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasının “yokluk ve açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

DALGA DALGA OPERASYON

19 MART sabahı ise Türkiye’de siyasetin yakın tarihi açısından en önemli günlerden biri oldu. Aralarında, önceki akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda İBB bürokratı, belediye başkanı ve iş insanı, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “mali soruşturma” ve “kent uzlaşısı soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Mali soruşturma kapsamında İmamoğlu ve yakın çevresine “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları yöneltilirken “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu yedi kişiye “PKK/ KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması yöneltildi. Mali soruşturmada 19 Mart’ta gözaltına alınan ve aralarında İmamoğlu ile birlikte İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ve İBB bürokratlarının da da olduğu 48 kişi, dört günlük gözaltı işlemlerinin ardından 23 Mart’ta tutuklandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan aynı gün “kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanarak Silivri’ye gönderildi.

MİLYONLAR İMZA ATTI

Aynı gün, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için düzenlediği ve sadece partililerin oy kullanması planlanan seçim, CHP lideri Özgür Özel’in kararıyla tüm yurttaki yurttaşlara açıldı. Türkiye genelinde sandıklara giden 15.5 milyon vatandaş, tutuklandığı gün İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına “evet” dedi. Tutuklanan pek çok kişiye, gizli tanıkların “Duydum”, “Öğrendim”, “Duyum aldım” şeklindeki ifadeleri suçlama konusu yapıldı. Suçlamaların somut delilllere değil çoğunlukla gizli tanık ve tanık beyanlarına dayandığına yönelik eleştiriler kamuoyunda tartışılırken bu durum operasyonların başından itibaren geniş toplum kesimlerince yoğun şekilde eleştirildi.

BÜROKRATLAR GÖZALTINDA

İlk operasyonların 1. ayını doldurmasının ardından 26 Nisan’da, devam eden “mali soruşturma” kapsamında İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonlar başlatıldı. Ağırlıklı olarak İBB bürokratlarını hedef alan 2. dalgada, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da olduğu 52 kişi gözaltına alındı. Çoğunluğu bürokrat 18 kişi tutuklanırken 4 kişiye de ev hapsi verildi. Operasyonlar, 20 Mayıs’ta yine “mali soruşturma” kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonlarla sürdü. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nı hedef alan operasyonlarda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 kişi tutuklandı. 23 Mayıs’ta KİPTAŞ, İSTAÇ gibi İBB iştiraklerini ve İmamoğlu’nun yakın çevresini hedef alan bir operasyon daha yapıldı. İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün hedefte İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin olduğu 5. dalga operasyonların yapıldığını ve tedarikçi olarak çalışan yedi kişinin tutuklandığını duyurdu. 31 Mayıs’ta yapılan 6. dalganın temelini ise dört ayrı soruşturma oluşturdu. Operasyonlar, İBB’nin yanında, etkin pişmanlıkla tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle bağlantılı olarak Beşiktaş ve Büyükçekmece belediyelerine de uzandı. 38 kişi gözaltına alınırken aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 18 Temmuz’daki 7. dalga operasyonunda, Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan’ın da aralarında yer aldığı sekiz kişi tutuklandı. 29 Temmuz’daki sekizinci dalga operasyonlar ise İSFALT ve İETT gibi büyük iştirakleri hedef aldı. Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet adli kontrolle serbest bırakılırken beş kişi tutuklandı.

AKTAŞ SORUŞTURMALARI

12 Ağustos’taki dokuzuncu dalga operasyonlarda da altı kişi tutuklanırken 15 Ağustos’ta düzenlenen ve soruşturma kapsamındaki son operasyonlar olan dokuzuncu dalga operasyonlar, İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları üzerinden Beyoğlu Belediyesi’ne uzandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.