Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:39

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemelerle, akaryakıt sektöründe rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor. Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? UTTS kimler için zorunlu? UTTS montaj ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar..

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarındaki pompalarla entegre çalışarak, taşıt plaka bilgilerinin manuel girişini önleyip otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlar. UTTS, akaryakıt satış işlemlerinde vergi güvenliği ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesini amaçlıyor?

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Aşağıda belirtilen taşıt gruplarına sahip mükelleflerin, taşıtlarını ilgili tarihlere kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kaydettirmeleri zorunludur:

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olup iş amaçlı kullanılan taşıtlar › En geç 31 Ocak 2025

Trafiğe ilk kez kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar › 1 Temmuz 2025'ten itibaren, kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içinde

Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar › En geç 30 Haziran 2025

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Resmi web sitesine giriş yapın:

UTTS sistemine kayıt olmak için utts.gov.tr adresine girerek hesap oluşturun.

2. Araç bilgilerini kaydedin:

Ruhsat, vergi levhası ve gerekli diğer belgeleri sisteme yükleyerek taşıt bilgilerinizi tamamlayın.

3. Taşıt tanıma birimi (TTB) siparişi verin:

Sistem üzerinden TTB siparişi oluşturarak kayıt işleminizi ilerletin.

4. Ödeme işlemlerini tamamlayın:

Kredi kartı veya banka havalesi ile ödeme yaparak işlemi tamamlayın.

5. TTB montajını yaptırın:

Yetkili servis noktalarına başvurarak Taşıt Tanıma Birimi montajını yaptırın ve sistemi kullanmaya başlayın.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ MONTAJ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ücreti 2.326,21 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Bu ücretin 1.413,72 TL + KDV’lik kısmı TTB ücretini, 912,49 TL + KDV’lik kısmı ise yetkili servis montaj hizmet bedelini kapsamaktadır.

Birim fiyatlar 2025 yılı boyunca geçerli olacak olup, 2026 ve sonraki yıllarda uygulanacak fiyatlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bir önceki yıl için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılarak güncellenecektir. Yeni fiyatlar her yıl 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve www.utts.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ MONTAJ NASIL YAPILIR?

UTTS montaj işlemleri, Türkiye genelindeki yetkili montaj servisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 81 ilde faaliyet gösteren mobil ve sabit montaj ekipleri, randevu sistemi ile hizmet sunmaktadır. Taşıt sahipleri, Tora UTTS randevu sistemi üzerinden online olarak randevu oluşturabilir ve en yakın montaj noktasına yönlendirilebilir.