Personel alımı ilanlarına Yargıtay tarafından bir yenisi daha eklendi. 35 yaşını geçmemiş ve KPSS'den en az 60 ve 70 puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Yargıtay Başkanlığı 174 memur alımı kapsamında açık pozisyonlar; zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (hizmetli), şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı, aşçı oldu. Peki, 2025 Yargıtay Başkanlığı personel alımı sınavları ne zaman? Yargıtay memur alımı başvuru şartları neler?

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yargıtay Başkanlığı tarafından açılan memur alımı ilanına adaylar, 5-15 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Yargıtay

Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı adreslerinden başvurabilecekler.

Her branşa göre sözlü sınav ya da sözlü sınav ile uygulamalı sınav aşamaları uygulanacak. Değerlendirmeler neticesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ardından atamalar yapılacak.

Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerleri başvuru aşamaları ardından ilan edilecek.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış

olmak,

e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

f) Başvurunun son günü olan 15.09.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

g) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar

için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih

tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe

kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

j) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

KADRO DAĞILIMI

Zabit Katibi - 5 Lisans / 15 Ön Lisans

Mübaşir - 5 Ön Lisans

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 20 Ön Lisans

Hizmetli - 30 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Şoför - 10 Ön Lisans / 10 Ortaöğretim

Temizlik Görevlisi - 5 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Garson - 5 Ön Lisans / 5 Ortaöğretim

Bahçıvan - 2 Ön Lisans / 3 Ortaöğetim

Bulaşıkçı - 15 Ortaöğretim

Aşçı (Sıcak Yemek) - 2 Ön Lisans / 1 Ortaöğretim

Aşçı (Kebapçı/Dönerci) - 1 Ön Lisans