2025 Yılına CHP'ye yönelik mutlak butlan davası damga vurdu: Adalette büyük kriz

2025’te Ankara’da yargıda hareketli bir süreç yaşandı. CHP’nin olağan ve olağanüstü seçimine karşı mutlak butlan davası açıldı. AKP, HSK seçiminde anayasaya aykırı hareket etti, AYM de içtihat değişimine giderek bu aykırılığı onayladı. Yargı, AKP’nin muhalefeti dizayn için kullandığı siyasi bir aparata dönüştürüldü. Son yerel seçimden ağır bir yenilgi alan AKP, seçimin birinci partisi CHP’nin kazandığı belediyelere yönelik yargı operasyonları başlattı. Belediyelere yönelik operasyonların merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olurken Ankara’da da CHP’ye yönelik yürütülen “mutlak butlan davası” Türkiye’nin gündemine oturdu.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. olağan kurultayı ile 6 Nisan’da yapılan 21. olağanüstü kurultayın mutlak butlandan (yok hükmünde sayılması) iptali ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesinin talep edildiği dava yargının gündemine oturdu. asliye hukuk mahkemesinde “mutlak butlan” davası sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da 38. olağan kurultaya ilişkin “şaibe” iddiaları kapsamında şubat ayında soruşturma başlatıldı.

YILIN KELİMESİ

Mutlak butlan davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve dört delege tarafı, başsavcılığın soruşturma başlatmasını “kurultayın hukuken sakat olduğunu” gösterdiğini vurgularken kurultayın “kamu düzenini ve güvenliğini” zedelediğini iddia edip taleplerinin kabulünü istedi. CHP tarafı ise “YSK’nin anayasayla tarif edilen yetki alanına mahkemenin girmesi halinde, Türkiye’de her seçim sonucunun adli bir konuya dönüştürüleceğini” belirtti. Bununla birlikte CHP tarafı, olağanüstü kurultayla da davanın konusuz kaldığını vurguladı. Mutlak butlan davasında bu görüşler sürerken başsavcılıkça yürütülen kurultaya yönelik soruşturma da haziran ayında tamamlandı ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianame kapsamında, başta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve 12 şüpheli için “İmamoğlu’nun eşgüdümünde delegelere CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine oy kullandırttığı” iddia edildi

'SİYASİ YASAK'

Şüpheliler hakkında üçer yıl hapis ve “siyasi yasak” istemi” istendi. Dosyada bulgu olarak kullanılan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şikâyetinde “iki tur arasında tüzüğe uymadan kısa tutulduğu”