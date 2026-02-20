Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Adana'da inşa edilecek 12 bin 400 konut için kura çekilişi araştırılıyor. 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleşen kura çekilişinin ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden ulaşılacağı merak edildi. Peki, 2026 Adana TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Adana TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

2026 ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 Bin Sosyal Konut Projesi dâhilinde il il devam eden kura takviminde sıra Adana'ya geldi. Merkez (Çukurova, Sarıçam) başta olmak üzere Ceyhan, Kozan, Karaisalı gibi pek çok ilçeyi kapsayan toplam 12 bin 400 konutluk 2026 Adana TOKİ kura çekilişi, 20 Şubat 2026 Cuma (bugün) saat 11.00'de başladı.

2026 ADANA TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişi tamamlandıktan işlemler bittikten sonra, "2026 Adana TOKİ kura sonuçları" aynı gün içerisinde akşam saatlerine doğru resmi olarak açıklanacak.

Asil ve yedek hak sahiplerini gösteren nihai isim listeleri, çekilişin tamamen bitmesinin ardından doğrudan e-Devlet kapısı üzerine aktarılacak.

ADANA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.