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2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?

2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?

23.06.2026 16:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil tarihi, adliyelerde işi olan vatandaşlar, avukatlar ve yargı mensupları tarafından her yıl yakından takip ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?
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Hakim, savcı ve adliye personelinin izin kullanabildiği adli tatil döneminin 2026 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte ayrıntılar...

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ADLİ TATİL BAŞLADI MI?

Her yıl belirli bir takvim doğrultusunda uygulanan adli tatil, 2026 yılında da aynı tarihlerde başlayacak. Mevzuat gereği adli tatil süreci, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmen başlayacak. Bu tarihten sonra yüksek mahkemeler de dahil olmak üzere birçok mahkemede duruşmalara ara verilecek, yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam edecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem anlamına gelmez. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam eder ve acil nitelik taşıyan bazı davalar ile işlemler yürütülür. Adli tatil boyunca devam eden başlıca işlemler arasında; ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, nafaka ve soybağına ilişkin acil davalar, tutuklu dosyalar, iş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, hizmet akdi veya iş sözleşmesine dayalı davalar ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin işlemler yer alır.

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