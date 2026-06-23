Son Dakika... AFAD 3.9 büyüklüğünde açıkladı: Aydın Germencik'te deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından aktarılan son verilere göre, saat 14.04'te merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD'ın resmi X hesabı üzerinden yayımlanan verilere göre, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yüzeye yakın bir noktada, yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Söz konusu sarsıntının koordinatları ise 37.91833 Kuzey enlemi ve 27.59167 Doğu boylamı olarak paylaşıldı.

AYDIN'DA DEPREM

İşte depremin merkez üssü: