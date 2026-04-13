2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca her yıl sabit tarihlerde uygulanan adli tatil, 20 Temmuz tarihinde başlar ve 31 Ağustos gecesi sona erer. Yeni adli yıl ise 1 Eylül itibarıyla resmen başlar.
ADLİ TATİL BOYUNCA HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDER?
Adli tatil tüm yargı sisteminin tamamen durması anlamına gelmez. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
- İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
- Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
- Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
- İş kazasından doğan tazminat davaları,
- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.