Bekçi olmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve çalışma düzenine ilişkin yenilikleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu yıl için yeni bekçi alımına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Alıma dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı’nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması ve başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etmesi zorunlu olacak. Ayrıca adli sicil ve güvenlik şartları korunurken, kamu haklarından mahrum olmayan ve silahlı görev yapmasına engel durumu bulunmayan adaylar başvuru yapabilecek. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunan adaylar ise bekçilik başvurusunda bulunamayacak.